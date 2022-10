Oliver Kahn lebt - und das ist gut für den FC Bayern! | Kolumne

Dortmund-Drama hin, Modeste her - die schönste Nachricht des Wochenendes lautet: Kahn lebt!

Der Bayern-Boss sorgte am Samstagabend mit seinem Gefühlsausbruch auf der Tribüne des Signal Iduna Parks weltweit für Aufsehen. Und ich dachte: Mensch, habe ich das vermisst!

Oliver Kahn bedeutete ja früher: andere anbrüllen, beißen, schubsen. So trieb Kung-Fu-Olli seine Teams von Erfolg zu Erfolg. Im Nebenjob war er der beste Torhüter der Welt.

Oliver Kahn - als Boss kein Titan?

BVB-Tor von Modeste lässt Kahn leiden

Anthony Modestes 2:2 in letzter Sekunde weckte Godzilla. (EINZELKRITIK: Modeste & Moukoko glänzen! Coman-Abend zum Vergessen)

Der Abend wird in die Geschichte eingehen. Aber nicht das Ergebnis, nein, sondern Kahn: Wie er leidet, vom Stuhl runterrutscht, wie er brüllt, die Arme hochschmeißt, auf die Glasscheibe vor sich haut.

Endlich echtes Leid! Ich habe es so vermisst. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Braucht der FC Bayern den alten Oliver Kahn?

Kahn riss seinen Mund so unfassbar weit auf, dass ich mir Sorgen um die Menschen in den drei Sitzreihen vor ihm machte. Einmal falsch einatmen, dachte ich, und die sind alle weg.

Kahn war am Samstagabend für einen Moment endlich wieder: der Alte. Er hat es selbst gemerkt. Gestern postete er seinen eigenen Vulkahn-Ausbruch. Und mischte sich via Twitter auch noch in den Doppelpass ein.