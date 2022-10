Starke Handballerinnen schrammen an Überraschung vorbei

Bis in die Schlussminute hatte das DHB-Team ein Unentschieden gehalten, ehe den favorisierten Französinnen vor 3000 Zuschauenden der Siegtreffer gelang. Schon in der ersten Begegnung am Freitag in Metz hatten die deutschen Spielerinnen beim 31:34 (15:16) einiges an Potenzial erkennen lassen.