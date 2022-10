FC Bayern: Nächster Star hat Corona! Musiala in häuslicher Isolation

Der Corona-Virus hat den FC Bayern weiter im Griff. Nun hat es Jamal Musiala erwischt. Es ist bereits der fünfte Fall in kurzer Zeit.

Nun hat es Jamal Musiala erwischt. Der 19-Jährige wurde positiv getestet. Ihm gehe es laut Vereinsangaben gut und er befinde sich bereits in Isolation.

Musiala stand am Wochenende beim 2:2 gegen den BVB noch auf dem Platz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Müller nach Infektion vor Comeback

Zuletzt hatte es bereits Musialas DFB-Kollegen Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Thomas Müller getroffen. Müller hatte deshalb auch noch im Klassiker am Samstag bei Borussia Dortmund (2:2) gefehlt. Inzwischen trainiert der 33-Jähruge jedoch schon wieder.

Im Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Viktoria Pilsen soll Müller zurückkehren. Musiala wird dann fehlen, auch sein Einsatz im Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg ist fraglich. In Bayern stehen auf einen positiven Test mindestens fünf Tage Quarantäne.