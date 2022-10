Anzeige

WWE: Nächstes Comeback soll fix sein - formiert sich ein neues Super-Bündnis? Nächstes WWE-Comeback soll fix sein

WWE-Fans rasten aus! Das Comeback des Jahres im Video

Martin Hoffmann

Nach dem Comeback von Bray Wyatt soll auch sein Bruder Bo Dallas bei WWE wieder in den Startlöchern stehen - auch weitere spannende Entwicklungen stechen ins Auge.

Das Aufsehen erregende Comeback von Bray Wyatt bei WWE ist einen Tag alt, schon lässt die nächste, dazu passende Nachricht aufhorchen.

Wie der Journalist Bryan Alvarez für den Wrestling Observer berichtet, soll ein weiterer, von WWE gefeuerter Ex-Champion vor einer „sehr baldigen“ Rückkehr zu der Liga stehen: Bo Dallas, Wyatts jüngerer Bruder.

Die Meldung nährt die Gerüchte, dass hinter Wyatts seit Monaten via Social Media platzierten Andeutungen um den mysteriösen Code „WYATT 6″ die Formation einer neuen, mutmaßlich sechs Personen starken Gruppierung um ihn steckt.

In dieser Hinsicht gab es rund um Wyatts Rückkehr bei Extreme Rules auch weitere spannende Entwicklungen.

Bo Dallas soll Bruder Bray Wyatt zurück zu WWE folgen

Der 32 Jahre alte Dallas war bereits zwischen 2008 und 2021 bei WWE aktiv, ehe er zu den zahlreichen Stars gehörte, die in den letzten Jahren des Regimes von Ex-Boss Vince McMahon ihren Job verloren.

Dallas - zuletzt Teil des „B-Teams“ mit dem ebenfalls entlassenen Curtis Axel - war bereits seit Ende 2019 nicht mehr im Ring aktiv, auch nach seinem WWE-Aus bestritt er keine Matches für andere Ligen. Bereits im April hatte er bei einer Convention allerdings enthüllt, dass ein Comeback in Planung sei.

Windham und Taylor Rotunda, wie Wyatt und Dallas im echten Leben heißen, sind Teil einer großen Wrestling-Familie: Ihr 2016 verstorbener Großvater Blackjack Mulligan war einst Rivale von Legenden wie André the Giant, Bruno Sammartino und Big John Studd. Ihr Vater Mike ist WWF-Fans der Neunziger noch in Erinnerung als böser Steuerprüfer Irwin R. Schyster (IRS), Partner des „Million Dollar Man“ Ted DiBiase (Money Inc.) und Feind des Undertaker. Zum berühmten Familienclan gehören auch die vor allem für ihren Zeit beim früheren WWE-Rivalen WCW bekannten Onkel Barry und Kendall Windham.

Die späteren Bray Wyatt und Bo Dallas waren 2009 bei der damaligen WWE-Farmliga FCW kurz Partner

Das Durchsickern von Dallas‘ Comeback nährt auch die Spekulationen, dass der bei Extreme Rules entthronte Damenchampion Liv Morgan eine Rolle bei der Wyatt-Rückkehr spielen könnte: Morgan ist laut unbestätigten, aber auch nie dementierten Medienberichten Bo Dallas‘ Lebensgefährtin - und auch um sie gab es nach ihrer Niederlage gegen Ronda Rousey auffällige Geschehnisse. (Liv Morgan im SPORT1-Interview über die Buhrufe gegen sich und Vorurteile wegen ihrer Vergangenheit)

Was läuft da mit Liv Morgan und Seth Rollins?

Morgan verlor am Samstag, als sie in einem Aufgabegriff Rouseys bewusstlos wurde - dabei aber dämonisch grinste. Nach dem Kampf lud WWE außerdem noch ein Video hoch, in dem Interviewerin Megan Moran eine sschweigende und verstört wirkende Morgan in einer dunklen Ecke im Backstage-Bereich hockend vorfand.

Was die Gerüchteküche weiter anheizte: Morgans Twitter-Account wurde nach Extreme Rules schwarz eingefärbt, ebenso wie der von Seth Rollins - der bei Extreme Rules im Hauptkampf gegen Matt Riddle ebenso durch Aufgabe verlor.

Rollins war einst Rivale von Wyatt in dessen letzter Inkarnation als maskierter „Fiend“ und ist beim Thema Mystery-Gruppierungen nicht unbeleckt: Vor seiner WWE-Zeit war der damalige Tyler Black bei seiner früheren Liga ROH Teil des ähnlich wie nun Wyatt mit einer viralen Kampagne eingeführten Bündnisses „The Age of the Fall“ um Jimmy Jacobs. Die Story galt seinerzeit Meisterstück des damaligen ROH-Kreativchefs Gabe Sapolsky - den WWE-Lenker „Triple H“ Paul Levesque kürzlich als Kreativberater wiedereingestellt hat.

Hollywood-Namen werkeln an Wyatts Comeback mit

Noch eine aktuelle Backstage-Personalie, die mit Wyatt zu tun hat: WWE hat kürzlich den früheren Marvel-Autor Rob Lee als Verantwortlichen für „Langzeit-Storytelling“ eingestellt. Lee - bei der „White-Rabbit“-Kampagne um Wyatt angeblich schon involviert - hat ein persönliches Faible für Wyatt: Für dessen Fiend-Charakter hatte er WWE mal ein Filmprojekt vorgeschlagen.

Ebenfalls an Wyatts Rückkehr beteiligt ist einmal mehr Maskenbildner Jason Baker, der schon das Fiend-Kostüm entworfen hatte: Baker ist ein Schüler und Geschäftspartner von Hollywood-Legende Tom Savini, dem früheren Hausdesigner der Horror-Ikone George A. Romero (“Night of the Living Dead“) - und selbst verewigt mit Auftritten in mehreren Filmen von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez sowie bei den Simpsons. (HINTERGRUND: Das Horror-Universum hinter Bray Wyatts Fiend-Charakter)

Baker entwarf die Kostüme der nun lebensgroßen Figuren aus Wyatts „Firefly Funhouse“ - über die nun spekuliert wird, dass sie sich als Wyatts neue Partner entpuppen könnten.

Weitere Namen, die neben Dallas, Morgan und Rollins gehandelt werden: seine WWE-Weggefährten Erick Rowan (Teil der ursprünglichen Wyatt Family mit Wyatt und dem tragisch verstorbenen Luke Harper) und Alexa Bliss, der im Aufbaukader NXT eine ähnlich düstere Rolle spielende Joe Gacy und der bei WWE bisher allerdings als Comedy-Charakter definierte Dexter Lumis.

