NFL: Nächste Pleite für den Champion! Rams verlieren gegen die Cowboys - Kicker-Drama bei den Cardinals

Die Los Angeles Rams suchen weiter nach ihrer Form. Die Kalifornier verlieren bereits ihr zweites Spiel in Folge. Auch die Bengals schwächeln. Die Eagles wahren ihre weiße Weste.

Der Champion kommt einfach nicht in Tritt!

Die Los Angeles Rams haben in der NFL die nächste Niederlage kassiert. Die Franchise um Star-Quarterback Matthew Stafford verlor zu Hause gegen die Dallas Cowboys mit 10:22.

Dabei genügte dem Ersatzquarterback der Cowboys sogar eine überschaubare Leistung. Cooper Rush, der erneut den verletzten Dak Prescott vertrat, brachte 10 seiner 16 Pässe für 102 Yards an den Mann. Entscheidend war die starke Defensive der Texaner.

Dritte Niederlage für die Rams

Bei den Rams warf Stafford 308 Yards für einen Touchdown. Diesen erzielte wieder mal Cooper Kupp. Der MVP des vergangenen Super Bowls fing insgesamt sieben Pässe für 125 Yards. Stafford dagegen leistete sich auch drei Turnover. Für die Rams ist es bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel. Die Cowboys feierten dagegen den vierten Sieg in Folge. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Das Spiel begann denkbar schlecht für die Rams. Bereits nach eineinhalb Minuten leisteten sich die Kalifornier einen Fumble. Die Cowboys erzielten einen Strip-Sack gegen Stafford und gewannen so den Ball, den Dallas-Verteidiger DeMarcus Lawrence in die Endzone trug. Star-Receiver Kupp brachte LA zwar im zweiten Viertel kurzzeitig in Führung, danach kam von der Offensive aber überhaupt nichts mehr. Bei den Cowboys glänzte Kicker Brett Maher mit drei verwandelten Field Goals.