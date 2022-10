Formel 1: "Nur Glück!" Vettel ärgert Schock-Szene - F1-Fahrer und Teamchefs reagieren auf Gasly-Vorfall

Denn rund um Pierre Gasly kam es zu einer großen Schreckszene kurz nach dem Start. Nachdem das Regenrennen in Suzuka nach einem Unfall von Ferrari-Pilot Carlos Sainz gestoppt worden war, raste Gasly bei schlechter Sicht an einem Traktor vorbei.

Vor allem, wenn man bedankt, dass es in Suzuka 2014 zu einem tödlichen Unfall mit Jules Bianchi gekommen war, der unter Doppel-Gelb bei ähnlich verregneten Bedingungen abgeflogen und in einen Traktor gekracht war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Sebastian Vettel (Aston-Martin-Pilot), Platz 6: „Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Wir hatten vor acht Jahren einen tragischen Unfall. Jules hat sein Leben verloren. Wir hatten in der Fahrerbesprechung nach Singapur noch darüber gesprochen, dass das nicht geht. Klar war das Rennen neutralisiert, aber unter diesen Bedingungen darf kein Servicefahrzeug raus, wenn wir noch auf der Strecke sind. Man hat gesehen, wie marginal es mit Aquaplaning war, das kann auch mit niedrigen Geschwindigkeiten passieren.“

... über die Kritik, die Teams würden mit den Intermediates zu viel Risiko gehen: „Wir sind gezwungen, auf die Intermediates zu gehen, weil die Regenreifen Schrott sind. Das war zu viel Wasser für die Reifen. So drücken wir uns von der einen Notlage in die andere. Wenn dann so etwas Blödes passiert, stehen wir alle da und fragen uns ‚Warum‘? Wir müssen den Fall von Anfang an aufrollen und verstehen, was da schiefgelaufen ist, dass es zu so etwas nie wieder kommen kann. Das kann nicht sein, wir hatten heute einfach nur Glück.“