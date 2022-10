Anzeige

Formel 1: Fans feiern "GOAT Latifi" - Nicholas Latifi überrascht in Suzuka

Absolutes Chaos in Japan! Verstappen ist F1-Weltmeister

SPORT1

Der Große Preis von Japan bietet Chaos in allen Facetten. Dabei geht fast unter, dass Nicholas Latifi mal positiv auf sich aufmerksam macht. Die Fans feiern ihn dafür.

Nicholas Latifi kann nicht nur Slapstick!

Beim Großen Preis von Japan fuhr der Williams-Fahrer sensationell auf Rang neun und heimste damit seine ersten beiden WM-Punkte in dieser Saison ein. In seinem 57. Formel-1-Rennen waren es seine Punkte acht und neun. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Allzu viele werden aber wahrscheinlich nicht mehr dazukommen. Nach drei Jahren gehen Williams und sein Pilot am Ende der Saison getrennte Wege. Dass der 27-Jährige noch bei einem anderen Rennstall unterkommt, gilt als unwahrscheinlich.

Grund dafür sind seine zahlreichen Pannen. Auch in Suzuka schaffte es der Kanadier nicht fehlerfrei durch das Wochenende. Im zweiten Freien Training am Freitag stand der 27-Jährige plötzlich vor einer Wand und musste den Rückwärtsgang einlegen. Zuvor hatte er bei der letzten Schikane zu früh eingelenkt - und war so statt in die Kurve in die Auslaufzone gefahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Das Netz feiert Latifi für seine ersten WM-Punkte

Mal wieder hatte er seinem Spitznamen Goatifi, unter dem zahlreiche Memes im Internet kursieren, alle Ehre gemacht.

Nun also der Erfolg in Japan - und wegen des Chaos-Rennens hätte es fast keiner gewürdigt. Doch in den sozialen Netzwerken ist dessen Meisterleistung nicht unbemerkt geblieben. Der Fan-Twitter-Account WTF1 verkündete direkt in Großbuchstaben: „LATIFI IN DEN PUNKTEN. WIR WIEDERHOLEN, LATIFI IN DEN PUNKTEN.“

Für User Matt Gallagher war es sogar die wichtigste Erkenntnis des ganzen Rennens: „Latifi holt ZWEI PUNKTE!!“

Wenn man bedenkt, dass das Rennen mit Regen-Chaos, der Beinahe-Katastrophe mit Pierre Gasly und dem Rätselraten um den Weltmeistertitel von Max Verstappen eigentlich genug Stoff für Diskussion hat, ist diese Einschätzung schon bemerkenswert.

Aber auch Userin Nicole schlug in diese Kerbe. „Keiner weiß so recht, ob Verstappen nun Weltmeister ist, oder nicht. Aber eins ist sicher. GOAT Latifi hat Punkte geholt.“

Noch weiter ging „Pändabar“. Inmitten des ganzen Chaos, ob Verstappen nun den Titel geholt hat oder nicht, gab er Latifi einen Tipp mit auf den Weg; „Wenn hier nicht bald klar ist, wer wie und ob, jemand Weltmeister wurde, sollte sich Latifi einfach zum Sieger ausrufen.“

Für das Highlight sorgte jedoch der Account F1 MEMES. Da mit den Ersatzfahrern Nyck de Vries - holte in Monza ebenfalls zwei Punkte - und Nico Hülkenberg 22 Fahrer in der WM-Wertung geführt werden, erklärte man: „Es ist mir eine große Freude, Ihnen mitzuteilen, dass Latifi nicht mehr der 21. Fahrer in einer Meisterschaft mit 20 Fahrern ist.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

In der kommenden Saison werden die Fans auf weitere Latifi-Höhepunkte aller Wahrscheinlichkeit nach verzichten müssen. Zumindest im Internet wird der Formel 1 etwas fehlen.

