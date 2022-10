Haalands Torserie hält an - Klopp kassiert nächsten Dämpfer

Stürmerstar Erling Haaland vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat seine atemberaubende Torserie fortgesetzt - Jürgen Klopp kassierte mit seinem FC Liverpool dagegen den nächsten Dämpfer. Haaland steuerte beim souveränen 4:0 (2:0) am Samstag gegen den FC Southampton ein Tor bei. Im neunten Ligaspiel stehen damit schon 15 Treffer zu Buche. In allen Wettbewerben hat der norwegische Ausnahmestürmer schon 20-mal getroffen.

"Ich bin so enttäuscht von ihm, er keine drei Tore gemacht", witzelte City-Teammanager Pep Guardiola und ergänzte dann ernsthaft: "Die Erwartungen an ihn sind so hoch, dass jeder denkt, er schießt drei oder vier Tore in jedem Spiel." Gegen Southampton sei er "auch wieder dagewesen und hat getroffen. Er hat uns damit erneut geholfen".