Aus für Bosz in Lyon - Blanc übernimmt

Peter Bosz ist nicht mehr Trainer in Lyon © AFP/SID/JEFF PACHOUD

Nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen trennte sich der Tabellenachte am Sonntag vom Niederländer und präsentierte als Nachfolger den früheren Nationaltrainer Laurent Blanc. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Der ehemalige Dortmunder und Leverkusener Trainer Bosz (58) hatte Lyon im Mai 2021 übernommen und den früheren Serienmeister ins Viertelfinale der Europa League geführt. In der Liga hatte OL allerdings nur Platz acht belegt. In der laufenden Saison war der Klub, bei dem der deutsche 2014er-Weltmeister Jerome Boateng praktisch keine Rolle mehr spielte, verstärkt in die Krise gerutscht.