Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin, 0:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Mit einem Doppelwechsel wollte Union frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Urs Fischer Morten Thorsby und Kevin Behrens für Andras Schäfer und Jordan Siebatcheu auf den Platz (65.). Tore blieben den 43.250 Zuschauern bis zur 77. Minute, in der Paul Jaeckel für den Gast zum 1:0 erfolgreich war, vorenthalten. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt von Stuttgart setzte Serhou Guirassy, der in der 83. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. In den 90 Minuten war der 1. FC Union Berlin im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der VfB Stuttgart und fuhr somit einen 1:0-Sieg ein.