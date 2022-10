Anzeige

Manchester United: Harry Maguire im Urlaub - Sondergenehmigung sorgt für Unruhe Verwunderung über Maguire-Urlaub

Wegen einer Verletzung steht Harry Maguire Manchester United derzeit nicht zur Verfügung. Für Unruhe sorgt ein Sonderurlaub des Verteidigers.

Der derzeit verletzte Harry Maguire hat laut The Sun von United-Trainer Erik ten Hag eine „Sondergenehmigung für einen Urlaub“ erhalten, um „einen klaren Kopf zu bekommen“.

Der Verteidiger befindet sich im Dauer-Formtief und steht nach teils hanebüchenen Auftritten für Klub und englische Nationalmannschaft mächtig in der Kritik.

Nachdem er sich Ende September eine Oberschenkelverletzung in der Länderspielpause zugezogen hatte, fehlte er den Red Devils bereits beim Manchester-Derby und auch unter der Woche in der Europa League auf Zypern gegen Omonia Nikosia. Am Sonntag stand Maguire seinem Team gegen den FC Everton schon wieder nicht zur Verfügung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League).

Ten Hag hat mit seiner Sondergenehmigung für den 29-Jährigen eine Ausnahme von seiner üblichen Regel gemacht, dass verletzte Spieler bei der Mannschaft bleiben müssen. Der noch immer teuerste Abwehrspieler aller Zeiten (87 Millionen Euro) soll seinen Urlaub im Golfressort von Quinta do Lago in Portugal zusammen mit seiner Frau verbracht haben.

Schwierige Saison für Maguire

Der United-Kapitän verlor seinen Stammplatz und schaute den Hauptteil der Saison von der Bank aus zu, da an Neuzugang Lisandro Martinez und Raphael Varane in der Innenverteidigung zurzeit kein Vorbeikommen ist. Ten Hag soll sich durch Maguires Urlaub wünschen, dass er bald wieder in Form kommt.

„Erik hat hohe Ansprüche, die jeder erfüllen muss. Er erwartet von allen verletzten Spielern, dass sie in der Gruppe bleiben.“, heißt es aus einer internen Quelle. Der Niederländer „glaubt, dass sie als eine Einheit funktionieren sollten - ob verletzt oder nicht“.

In Maguires Fall sei er jedoch der Meinung gewesen, dass es außergewöhnliche Umstände gab. Er wollte, dass sich sein Spieler eine mentale Pause von dem Druck gönnt, unter dem er momentan steht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League).

„Harry wurde von einem United-Physio begleitet und hat hart an seiner Genesung gearbeitet. Er wird am Sonntag wieder in Carrington erwartet“, heißt es weiter.

Möglicher Eklat in United-Umkleide

Maguires Abwesenheit soll in dieser Woche zu weiteren Zerwürfnissen in der Umkleidekabine von United geführt haben. Bereits nach der Derby-Niederlage gegen den Stadtrivalen City in der vergangenen Woche habe es unter den Spielern gekracht.

Am Montag soll Ten Hag auch deshalb zu einer Analyse des Spiels zusammengerufen haben. Das Treffen soll jedoch zu einem Eklat geführt haben und einige United-Spieler seien dabei aneinandergeraten.

Zu den lautesten Spielern bei dem Treffen gehörten offenbar Martinez und Scott McTominay. (DATEN: Die Tabelle der Premier League).