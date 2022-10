Anzeige

NFL: Keine Rodgers-Magie in London gegen die Giants Keine Rodgers-Magie in London

Das sind die Stars der NFL-Saison 2022/23

SPORT1

Im 32. NFL-Spiel in London verpasst Aaron Rodgers einen weiteren magischen Moment. Dafür liefern die New York Giants ein beeindruckendes Comeback.

Es war alles für einen weiteren magischen Aaron-Rodgers-Moment bereitet!

Bei der 22:27-Pleite seiner Green Bay Packers gegen die New York Giants im 32. London Game der NFL hatte der Superstar sieben Sekunden vor dem Schluss die Chance, einmal mehr mit einem Hail-Mary-Pass das Spiel in letzter Sekunde zu drehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Anzeige

Aber diesmal konnte der Packers-QB den gegnerischen Verteidigern nicht lange genug ausweichen. Giants-Linebacker Oshane Ximines überwand seinen Gegenspieler und schlug Rodgers den Ball aus der Hand. Dass Jon Runyan den freien Ball wieder für die Männer in Grün und Gold sicherte, hatte nur noch statistischen Wert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Das Spiel war gelaufen und die Giants feierten im fünften Spiel der Regular Season ihren vierten Sieg.

Saquon Barkley hält Giants am Leben

Dabei hatte es zur Halbzeit alles andere als gut für das Team von Headcoach Brian Daboll ausgesehen. Green Bay punkte im ersten Durchgang mit je zwei Touchdowns und Fieldgoals. Beide Touchdowns brachte Rodgers persönlich per Wurf in die Endzone wo er zuerst Allen Lazard und dann Marcedes Lewis fand.

Dass die Giants zur Pause lediglich 10:20 zurücklagen, war der Hauptverdienst von Saquon Barkley. Zwar ging der Touchdown zum zwischenzeitlichen 10:17 auf das Konto von Daniel Bellinger, aber Barkley war es, der mit seinen Läufen die Offense der Giants am Leben hielt. Im Drive, der schlussendlich zum Touchdown führte, brachte er den Ball allein mit einem Lauf über 40 Yards in die gegnerische Hälfte. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Giants-Defense eliminiert Rodgers und Co.

Im zweiten Durchgang konnte der Running Back nicht mehr so dominant in Erscheinung treten, verewigte sich aber dennoch mit dem dritten Giants-Touchdown in der Ergebnisliste. Zudem fand der Rest der Offense immer besser ins Spiel und entlastete den 25-Jährigen. Zusätzlich bekam die Defense immer mehr Zugriff auf Rodgers und die Packers-Offense und erlaubte keine Punkte mehr.

Anzeige

Einzig ein Safety von Giants-Punter Jamie Gillan, brachte Green Bay in Hälfte zwei nochmal aufs Scoreboard. Diesen nahm New York jedoch gerne in Kauf, um die Uhr weiter runterzuspielen.

Damit bleibt New York weiterhin eines der Überraschungsteams in dieser Saison und liegt hinter den Philadelphia Eagles auf Rang zwei in der NFC East. Die Packers stehen nun bei zwei Niederlage und sind in der NFC North ebenfalls auf Rang zwei. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)