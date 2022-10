Bundesliga: Hertha BSC – Sport-Club Freiburg, 2:2 (1:1)

Daniel-Kofi Kyereh besorgte vor 40.481 Zuschauern das 1:0 für Freiburg. Dodi Lukebakio sicherte der Hertha nach 34 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 61. Minute brachte Suat Serdar den Ball im Netz des Sport-Club Freiburg unter. Die Gäste drängten auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Nils Petersen und Kevin Schade sorgen, die per Doppelwechsel für Michael Gregoritsch und Vincenzo Grifo auf das Spielfeld kamen (71.). Lars Voßler wollte den Tabellenführer zu einem Ruck bewegen und so sollten Woo-Yeong Jeong und Yannik Keitel eingewechselt für Kyereh und Maximilian Eggestein neue Impulse setzen (76.). Schade ließ sich in der 78. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für den SC. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Hertha BSC mit Freiburg kein Sieger gefunden.