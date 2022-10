Anzeige

FC Bayern: Effenberg-Klartext zu Nagelsmann und Trainertalent-Debatte - Lob für BVB und Aytekin | SPORT1-Kolumne Effenberg: „Also nicht rumheulen!“

Rettet Alonso Leverkusen? "Große Namen garantieren keinen Erfolg"

Stefan Effenberg

Stefan Effenberg sieht in seiner SPORT1-Kolumne eine Debatte beim FC Bayern um Julian Nagelsmann kritisch. Auch zu BVB-Held Modeste, dem Aufreger um Bellinghams Aktion gegen Davies und zum Thema Belastungssteuerung spricht der Experte Klartext.

Hallo Fußball-Freunde,

Anzeige

Modeste durchlebt ja gerade eine nicht ganz so einfache Phase in seiner späten Karriere. Er hat viel auf die Nuss bekommen, aber er bekommt die volle Rückendeckung vom Verein und von Coach Edin Terzic.

Es freut mich, dass er das nun zurückzahlen konnte - den Rückhalt des Trainers zu haben, das ist einfach Gold wert.

Modeste als BVB-Held, aber...

Was ich mich bei Modeste nur frage, als er kurz vor seinem Ausgleich diese Riesenchance vergeben hatte: Hatte er da nicht vielleicht zwei Gedanken in seinem Kopf hatte - und die Frage: Warum bin ich so frei gerade?

Wie auch immer. Auch Terzic macht das sehr gut, er hat den Draht zu den Spielern und diese soziale Kompetenz. Er kann die Jungen führen wie auch Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko, dazu kommt er im Umfeld und bei den Fans super an. (HINTERGRUND: Der Grund hinter Terzics Tränen)

Es spricht auch für Terzics Handschrift, dass der BVB mehrere Spiele mit 1:0 gewonnen hat – da ist nun mehr Kompaktheit und weniger Spektakel.

„Die Dortmund-Woche“, der SPORT1 Podcast zum BVB: Alle Infos rund um Borussia Dortmund - immer dienstags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Trotz des Ergebnisses hat für mich im Vergleich der beiden Vereine Bayern aber nach wie vor die Nase vorn: Normalerweise bringt Bayern München ein 2:0 immer über die Zeit. Doch das Problem war, dass sie in der Nachspielzeit extrem am Schwimmen waren.

Anzeige

Bellingham-Aktion gegen Davies ohne Absicht

Sie haben da keine Ruhe reingebracht, waren nur in den eigenen Strafraum gedrängt.

Natürlich hat auch die Entscheidung von Schiedsrichter Deniz Aytekin in der strittigen Situation mit dem Tritt von BVB-Star Jude Bellingham ins Gesicht von Bayerns Alphonso Davies für Diskussionsstoff gesorgt.

Die erste Gelbe Karte für Bellingham war für mich keine, er blockt ja nur den Ball. Zur Geschichte danach meine ich, auch wenn es schlimm aussieht: Es ist ja kein gestrecktes Bein, er will den Ball ja nur rüberlupfen.

Das ist für mich deshalb ein riesengroßer Unterschied, und er zieht ja auch nicht voll durch. (NEWS: Aytekin: „Vielleicht zu viel Empathie“)

So reagiert Aytekin auf Kahns scharfe Kritik

Nagelsmann? Das machen Salihamidzic und Kahn

Bei Bayern geht es ja außerdem nach wie vor um die vermeintliche Dünnhäutigkeit von Coach Julian Nagelsmann, der sich gegen die Debatte verwahrt, er sei ein Trainertalent.

Ich bin mir sicher, dass Brazzo (Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Anm. d. Red.) und Oliver Kahn (Bayerns Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.) intern mit Nagelsmann geredet und ihm Hinweise an die Hand gegeben haben.

Anzeige

Wenn das keine Wirkung erzielt, dann muss man auch mal etwas nach Außen sagen.

„Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FCB: Alle Infos rund um den FC Bayern München – immer freitags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Das hat Karl-Heinz Rummenigge (ehemaliger Bayern-Vorstand, Anm. d. Red.) getan, das ist dann auch Taktik der Bayern und seinen Verantwortlichen gegenüber Nagelsmann. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Er muss sich das auch mal zu Herzen nehmen – das ist eben Bayern München, eine andere Liga auch in der Außendarstellung. Er muss auch mal lernen, gewisse Dinge umzusetzen, die man ihm aus Erfahrung sagt. Wenn also Rummenigge oder früher Hoeneß und Beckenbauer dir was sagt, dann musst du auch zuhören – das ist ja nicht böse gemeint. (NEWS: Hoeneß-Kritik: „Nicht Bayern-like“)

Debatte um zu große Spieler-Belastung und WM

Was die andauernde Debatte um die möglicherweise zu große Belastung der Spieler angeht, auch durch die Winter-WM in Katar: Du kannst das Training dann halt nicht mehr allzu hoch belasten.

Du musst mehr regenerieren, weniger trainieren, mehr Standards machen, und das ist ja nicht belastend. Aber ich habe mich da nie beschwert, wir wollten ja spielen.

Ich habe deshalb schon Probleme mit Marco Rose (Coach von RB Leipzig, Anm. d. Red.) und dessen Aussagen dazu, wir würden das nun alles gegen die Wand fahren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anzeige

So reagiert Aytekin auf Kahns scharfe Kritik

„So viel frei gab es in den letzten Jahren nicht“

Also Stopp: Im November ist die WM, die geht bis Dezember, und du startest dann erst Mitte Januar wieder in die Vorbereitung. So viel frei gab es in den letzten Jahren nicht in der Winterpause.

Das ist doch bitte keine Riesengeschichte, da darf man sich doch nicht beschweren, dann muss man halt auch den Kader entsprechend aufstellen.

Wir hatten damals nach der Saison vor einem großen Turnier noch eine ganze Vorbereitung gemacht: Wir haben es damals eben einfach gemacht: Also nicht rumheulen!

Bis bald,

Euer Stefan Effenberg

Stefan Effenberg hat 2001 mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen. Mit den Bayern und Borussia Mönchengladbach wurde er zudem mehrmals Deutscher Meister und Pokalsieger. Seit Sommer 2018 gehört der 54-Jährige zum festen Experten-Team des STAHLWERK Doppelpass.

Anzeige

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

"Dumm gelaufen": Tim Wieses ungewolltes Karriere-Ende