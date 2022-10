Thiago verursacht Elfer! Arsenal schlägt Liverpool - Klopp spricht Klartext

Jürgen Klopp und der FC Liverpool laufen in der Premier League weiter der Musik hinterher. Nach dem rassigen Topspiel äußert sich der Reds-Coach.

In einem rassigen Spitzenspiel hat sich der FC Arsenal am 10. Spieltag der Premier League gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool mit 3:2 durchgesetzt und wieder die Tabellenführung erobert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Während Arsenal mit 24 Punkten an der Spitze liegt, dümpelt Liverpool mit 10 Punkten nur im Mittelfeld rum. Als Zehnter haben die Reds nun bereits einen Rückstand von sechs Punkten auf die Champions-League-Ränge. Die Gunners an der Spitze sind gar 14 Punkte entfernt.

„Wir sind nicht im Titelrennen“, stellte Klopp klar: „Wir haben andere Probleme im Moment. Natürlich habe ich Bedenken ... wir befinden uns in einer schwierigen Phase. Wir müssen das durchstehen.“

Arsenal startete furios und ging bereits nach wenigen Sekunden in Führung, als Gabriel Martinelli ein Traumzuspiel von Martin Ödegaard verwertete. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Die Londoner waren auch in der Folgezeit die bessere Mannschaft, doch Liverpool glich in der 34. Minute aus, als Neuzugang Darwin Nunez ein Zuspiel von Luis Diaz über die Linie grätschte. Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale blieb dabei ohne Chance.

Martinelli schreibt Arsenal-Geschichte

Arsenal ließ sich aber nicht beirren und erzielte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs das 2:1. Nach einem cleveren Zuspiel von Martinelli musste Bukayo Saka den Ball nur noch über die Linie drücken. Mit seinem Assist und seinem Führungstreffer zum 1:0 wurde der Brasilianer der jüngste Arsenal-Spieler, der gegen Liverpool ein Tor und eine Vorlage schaffte.

Saka entscheidet das Spiel

Acht Minuten nach der Pause war wieder Liverpool an der Reihe. Roberto Firmino traf präzise mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 2:2. Die Abwehr der Hausherren war bei einem Gegenangriff der Klopp-Elf mehr als nur unsortiert und der Ex-Hoffenheimer erzielte ohne Probleme sein sechstes Saisontor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

In der 58. Minute kam es zu einem kurzen Schockmoment. Gabriel Jesus wurde von Liverpools Linksverteidiger Kostas Tsimikas unabsichtlich mit dem Ellenbogen im Gesicht touchiert, woraufhin der Angreifer für einen kurzen Moment deutlich benommen wirkte. Arsenals Nummer Neun konnte nach einer Behandlung die Partie fortsetzen.

In der 76. Minute schlug Arsenal abermals zurück: Saka verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Jesus von Thiago gefoult worden war.

„Das ist kein klarer Elfmeter, sondern wenn dann ein sehr strittiger. Ich denke, es ist eine Situation, in der der Schiedsrichter einen weiteren Blick darauf werfen muss“, meinte Klopp.

„Ich habe die ganze Zeit Elfmeter geübt. Ich weiß nicht, was es mit der Verzögerung auf sich hatte, es gab ein paar kleine Rangeleien. Aber ich hatte im Kopf, was ich tun wollte, und ich habe mich daran gehalten“, sagte der Schütze des Siegtors.

Liverpool schwach in Hälfte Zwei

Anders als im ersten Durchgang, als Liverpool in der Offensive präsenter war, lieferte Liverpool in Halbzeit zwei eine enttäuschende Leistung. Die Gunners dominierten die Abwehr der Reds teilweise und drückten Klopps Team weit in die eigene Hälfte.