Bundesliga heute live: VfB Stuttgart - Union Berlin im TV, Stream, Liveticker

Union Berlin ist am Sonntag zu Gast beim VfB Stuttgart. Die Köpenicker können den Vorsprung zum FC Bayern und BVB ausbauen.

Union Berlin kann seinen Vorsprung auf den FC Bayern sowie Borussia Dortmund ausbauen. Dafür reist das Team von Trainer Urs Fischer am Sonntagabend 19.30 Uhr zum VfB Stuttgart. (Ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Am vergangenen Donnerstag fuhr Union seinen ersten Sieg in der Europa League ein bei Malmö FF ein und reist mit viel Selbstbewusstsein nach Stuttgart. Immerhin sind die Berliner vor dem Start des 9. Spieltages Tabellenführer in der Bundesliga. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)