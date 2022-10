Köln-Coach Baumgart fürchtet langen Ausfall von Ljubicic

Der Mittelfeldspieler war am Sonntag bei der 2:5-Niederlage im Derby bei Borussia Mönchengladbach mit einer Knieverletzung vor der Pause ausgewechselt worden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ljubicic hatte sich die Verletzung bei einem Zweikampf mit Ramy Bensebaini zugezogen - für Baumgart ein rotwürdiges Foul. "Wenn man in der Zeitlupe sieht, dass er am Knöchel und am Knie getroffen wird - da ist mir Gelb zu wenig", sagte der FC-Trainer.