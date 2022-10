Vizemeister München festigt DEL-Tabellenführung

Titelverteidiger Eisbären Berlin setzte unterdessen seinen Aufwärtstrend nur mit Mühe fort. Nach seinen beiden vorherigen Erfolgen musste der Hauptstadt-Klub gegen die Nürnberg Ice Tigers nach einem 0:2-Rückstand in die Verlängerung, ehe der dritte Erfolg in Serie durch ein 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) feststand. In der Abstiegszone gelang Schlusslicht Bietigheim Steelers unterdessen im Kellerduell mit den Augsburger Panthern mit 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) der erste Saisonsieg in der regulären Spielzeit und der Anschluss an die Konkurrenz.