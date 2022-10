3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Rot-Weiss Essen, 0:3 (0:1)

Simon Engelmann besorgte vor 2.367 Zuschauern das 1:0 für den Gast. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den das Team von Coach Christoph Dabrowski für sich beanspruchte. Thomas Stamm von Freiburg II nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Julian Stark blieb in der Kabine, für ihn kam Mika Baur. Für das 2:0 von Essen zeichnete Ron Berlinski verantwortlich (51.). Thomas Stamm setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Philip Fahrner und Andi Hoti auf den Platz (62.). Lawrence Ennali vollendete zum dritten Tagestreffer in der 82. Spielminute. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Ballweg (Zwingenberg) feierte Rot-Weiss Essen einen dreifachen Punktgewinn gegen den Sport-Club Freiburg II.