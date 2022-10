Letzter Titel 1989: DTTB holt WM-Medaillen Nummer 55 und 56

Das deutsche Tischtennis stockt in der WM-Historie auf. Nun stehen fünf Goldmedaillen und 51 weitere Podestplätze zu Buche.

Fünf Goldmedaillen und 51 weitere Podestplätze stehen für das deutsche Tischtennis in der 96-jährigen WM-Historie nach den Mannschafts-Titelkämpfen im chinesischen Chengdu zu Buche.

Einen Titel für den DTTB gewannen zuletzt der heutige Bundestrainer Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner vor 33 Jahren bei der Heim-WM 1989 in Dortmund durch ihren Triumph im Doppel. Der Erfolg bedeutet bislang auch das einzige WM-Gold des DTTB im Herren-Bereich und in der Nachkriegsgeschichte.

Die letzte WM-Medaille für Deutschland vor Chengdu hatte der frühere Weltranglistenerste Timo Boll (Düsseldorf) 2021 in Houston gewonnen. Durch seinen dritten Platz in den USA holte der Linkshänder zum zweiten Mal eine WM-Plakette im Einzel.

Den ersten WM-Titel für Deutschland gewannen 1929 Erika Metzger und Mona Rüster bei den Titelkämpfen in Budapest. Danach triumphierte die deutsche Damen-Mannschaft 1934 in Paris. Fünf Jahre später in Kairo holten die DTTB-Damen im Team-Wettbewerb und im Doppel durch Hilde Bussmann und die gebürtige Österreicherin Trude Pritzi zwei weitere WM-Goldmedaillen.