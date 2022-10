Hopfen: "EM 2024 bietet riesige Chancen"

DFL-Chefin Donata Hopfen sieht in der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland großes Potenzial.

„Die EURO bietet in meinen Augen riesige Chancen“, sagte die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball-Liga (DFL), die die Auslosung der Qualifikationsgruppen am Sonntag in der Festhalle in Frankfurt/Main verfolgte.