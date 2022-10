Club-Pleite bei Weinzierl-Debüt - Heidenheim bleibt dran

Premierenpleite für Markus Weinzierl beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga: Mit ihrem neuen Trainer auf der Bank verloren die Franken gegen Kiel.

Vor 28.518 Zuschauern erzielte Lino Tempelmann in der 26. Minute den Führungstreffer für den Club. Doch binnen vier Minuten drehten die Gäste durch Steven Skrzybski (62.) und Fabian Reese (66.) die Partie, in der 80. Minute war Skrzybski erneut erfolgreich. Christoph Daferner (90.+4) konnte nur noch verkürzen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Kinsombi mit Treffer des Tages

Anschluss an das Führungs-Trio hielt Heidenheim dank zweier Tore von Denis Thomalla (32.) und Tim Kleindienst (61.). Beiden Treffern gingen vor 8104 Zuschauern eklatante Missverständnisse in der Hintermannschaft der Niedersachsen voraus. Für die Norddeutschen traf Cedric Teuchert in der Nachspielzeit (90.+2)