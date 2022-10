BVB - FC Bayern: Uli Hoeneß kritisiert Nagelsmann-Team! "Nicht Bayern-like"

Uli Hoeneß: „Ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt“

Den Verkauf des polnischen Weltfußballers an den FC Barcelona bezeichnete der 70-Jährige als „schwierige Entscheidung“, denn damit habe man das Risiko in Kauf genommen, „dass man bestimmte Tore nicht macht, nämlich so eins wie Modeste gestern so ein Meter vorm Tor. Da steht halt normal, der Mittelstürmer oder ein Knipser, den haben wir zurzeit leider nicht.“