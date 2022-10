Medien: Pläne für mehr Teams bei EM-Endrunden vom Tisch

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat Pläne für die Aufstockung von 24 auf 32 Mannschaften bei der EM-Endrunde ab 2028 offenbar vorerst verworfen. Wie der Deutschlandfunk und mehrere englische Medien berichten, sprachen sich die UEFA-Mitglieder bei einem Treffen in Frankfurt/Main rund um die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur EM 2024 für eine Beibehaltung des aktuelles Modus aus.

An der EM 2024 in Deutschland werden 24 Mannschaften teilnehmen. Zur EM 2016 in Frankreich war das Teilnehmerfeld von 16 auf 24 Teams aufgestockt worden.