3. Liga: Dresden dreht Spiel nach Rückstand gegen Osnabrück

Dynamo Dresden hat am Sonntag in der 3. Fußball-Liga einen 0:2-Rückstand aufgeholt und noch ein 3:2 (0:2) gegen den VfL Osnabrück gefeiert.

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat am Sonntag in der 3. Fußball-Liga einen 0:2-Rückstand aufgeholt und noch ein 3:2 (0:2) gegen den VfL Osnabrück gefeiert. Ahmet Arslan (53.), Paul Will (57.) und Claudio Kammerknecht (71.) trafen in einer furiosen zweiten Halbzeit zum Sieg.