Finalsieg gegen Tsitsipas: Djokovic holt seinen 90. Titel

Der Serbe gewinnt das Finale in zwei Sätzen © AFP/SID/-

Deutlich mehr Einzeltitel als Connors gewann Martina Navratilova. Die gebürtige Tschechin sammelte in ihrer Karriere insgesamt 167 Trophäen ein und ist damit die unangefochtene Nummer eins vor Chris Evert (USA/154) und Steffi Graf (Brühl/107).

In diesem Jahr hatte Djokovic zuvor bereits die Titel in Tel Aviv, Rom und Wimbledon gewonnen. Im Halbfinale von Astana/Kasachstan profitierte der 35-Jährige von der verletzungsbedingten Aufgabe des Weltranglistenfünften Daniil Medwedew. Tsitsipas erreichte das Endspiel durch ein 4:6, 6:4, 6:3 gegen Andrej Rublew. Der Kölner Oscar Otte war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.