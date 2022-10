DFB will neues Sommermärchen schreiben

So sieht Schweinsteiger Deutschlands WM-Chancen

Auf jeden Fall wollen die Gastgeber mit der Endrunde Maßstäbe setzen und ein positives Signal nach der höchst umstrittenen WM in Katar senden. „Für uns ist ganz entscheidend, dass die EM im eigenen Land nachhaltig ist, dass sie die Menschenrechte achtet, dass wir ein gutes Vorbild für die Welt sind“, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Auslosung in der Frankfurter Festhalle: „Da wollen wir natürlich mit bestem Beispiel vorangehen.“

Deutschland als Gastgeber bei EM gesetzt

Der erste Spieltag der Qualifikation steht vom 23. bis 25. März 2023 an. Die Gruppensieger sowie die zweitplatzierten Teams qualifizieren sich direkt für das Turnier, das vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn Städten ausgetragen wird. Im März 2024 werden zudem drei verbleibende Plätze in Play-off-Spielen vergeben.