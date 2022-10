Anzeige

NFL-Hammer! Kommt die Europa-Expansion? Irre Europa-Idee der NFL

Konsequenzen nach NFL-Drama

Europa ist für die NFL ein wichtiger Markt geworden. Liga-Boss Roger Goodell deutet die nächsten Schritte an - und lässt dabei aufhorchen.

Gibt es bald NFL-Teams in Europa?

Über diese Möglichkeit wurde in den vergangenen Jahren immer wieder spekuliert, aber allerdings wegen der langen Flüge verworfen.

Dennoch scheinen die Pläne keinesfalls aufs Eis gelegt zu sein. Das deutete zumindest der NFL-Boss Roger Goodell an. „Es steht außer Frage, dass London nicht nur eine, sondern zwei Franchises unterstützen könnte“, erklärte er im Rahmen eines Medientermins vor der Partie der Green Bay Packers gegen die New York Giants in London und ergänzte: „Ich glaube das wirklich.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Doch das könnte längst nicht alles sein. So denkt die Liga auch darüber nach, eine komplette Division in Europa zu platzieren. „Wir versuchen herauszufinden, ob es mehrere Standorte in Europa geben könnte, an denen eine NFL-Franchise angesiedelt werden könnte. Denn als Division wäre es einfacher“, erklärte Goodell auf Nachfrage vom Moderator. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Von den möglichen vier Teams könnte auch eine Franchise in Deutschland entstehen. Schließlich findet im November in München die erste NFL-Partie auf deutschem Boden statt. Im kommenden Jahr wird es dann eine Partie in Frankfurt geben.