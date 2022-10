Bundesliga heute live: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln im TV, Stream, Liveticker

Zum Auftakt der drei Sonntagsspiele in der Bundesliga steht am 9. Spieltag das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln auf dem Programm. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Beide Teams kassierten zuletzt empfindliche Niederlagen. Gladbach verlor in der Bundesliga am vergangenen Wochenende mit 1:5 bei Werder Bremen, Köln musste am Donnerstag in der Europa Conference League gegen Partizan seine erste Pleite in der Gruppenphase hinnehmen (0:1).