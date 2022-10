Kramer auch im Hoffenheim-Spiel Coach von S04

Trainer Frank Kramer wird offenbar auch am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim die sportliche Verantwortung bei den Königsblauen tragen. Nach der 0:4-Pleite am Samstag bei Bayer Leverkusen veröffentlichte der Aufsteiger am Samstagabend ein entsprechendes Statement.