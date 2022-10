Formel 1: Gasly entgeht F1-Katastrophe in Suzuka - Traktor steht bei Rennen auf der Strecke

Lernt die Formel 1 nicht aus ihren Fehlern? Beim Rennen in Suzuka kommt es erneut zu einer sehr gefährlichen Szene. Diese weckt böse Erinnerungen an den tödlichen Unfall von Jules Bianchi.

Gasly wütet: „Das ist inakzeptabel“

„Was zum Teufel! Was soll dieser Traktor auf der Strecke? Das ist inakzeptabel. Das ist unglaublich“, brüllte Gasly wutentbrannt in den Boxenfunk, während er vorbeifuhr. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Die Szene weckte böse Erinnerungen, denn Jules Bianchi starb, nachdem er beim Rennen in Suzuka 2014 unter Doppel-Gelb bei ähnlich verregneten Bedingungen abgeflogen und in einen Traktor gekracht war, der damals den Sauber von Adrian Sutil bergen wollte.

Bianchis Vater Philippe meldete sich auf Social Media zu Wort: „Kein Respekt für das Leben des Fahrers, kein Respekt für die Erinnerung an Jules. Unglaublich.“

Auch Sainz und Norris stinksauer

Und McLaren-Fahrer Lando Norris twitterte: „Wtf? Wie konnte das passieren? Wir haben in so einer Situation vor Jahren ein Leben verloren. Wir riskieren unser Leben, besonders unter Bedingungen wie diesen. Wir rollen Rennen fahren. Aber so ... inakzeptabel.“