Formel 1: Regen-Chaos in Suzuka! Rennen nach Vettel-Dreher und Sainz-Einschlag gestoppt

Chaos kurz nach dem Start in Suzuka: Zahlreiche Piloten drehen sich auf der Strecke. Sebastian Vettel wird bei seinem letzten Japan-GP von Fernando Alonso getroffen. Kurze Zeit später wird das Rennen gestoppt.

In der schlechten Sicht aufgrund des Rennens sammelte AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly sogar ein Schild einer Werbebande auf und musste an die Box fahren. Kurz darauf kam es zu einer schockierenden Szene , den ein Traktor stand auf der Strecke, als Gasly vorbeifuhr.

„Was zum Teufel! Was soll dieser Traktor auf der Strecke? Das ist inakzeptabel. Das ist unglaublich“, brüllte Gasly wutentbrannt in den Boxenfunk, während er vorbeifuhr.

Vettel wird von Alonso abgeräumt

Das Rennen wurde nach weiteren Dreh-Einlagen und aufgrund der teilweise beschädigte Streckenbegrenzung schließlich in der 3. Runde mit der Roten Flagge gestoppt. Noch ist unklar, ob und wann das Rennen fortgesetzt werden kann. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Restart des Japan-GP? Seidl pessimistisch

„Der Regen wird wohl länger nicht aufhören und auch in der Intensität bleiben. Ich bin daher pessimistisch, was einen Restart betrifft. Die Sicherheit steht an vorderster Stelle“, sagte McLaren-Teamchef Andreas Seidl bei Sky. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)