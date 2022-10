Anzeige

WWE Extreme Rules: Furios inszeniertes Mega-Comeback wird Wirklichkeit Furioses Mega-Comeback bei WWE

Bray Wyatt alias The Fiend feierte bei WWE Extreme Rules sein Comeback © WWE

Martin Hoffmann

Die wochenlangen Andeutungen um den „White Rabbit“ kommen bei WWE Extreme Rules zu einer groß inszenierten Auflösung: Bray Wyatt ist zurück - und wie!

Das wochenlange Mysterium um den rätselhaften „White Rabbit“ ist aufgelöst: „The Fiend“ Bray Wyatt ist zurück bei WWE!

Die Großveranstaltung Extreme Rules in Philadelphia in der Nacht zum Sonntag endete wie angedeutet mit der Rückkehr der im Vorjahr völlig überraschend gefeuerten Horrorfigur - die nun umso furioser inszeniert war. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Nach dem Hauptkampf der Show, in dem der frühere UFC-Star Matt Riddle Seth Rollins in einem „Fight-Pit“-Käfigmatch mit Daniel Cormier als Gastringrichter besiegte, verdunkelte sich das Licht in der Arena. Das Kommentatoren-Duo Michael Cole und Corey Graves stieß die Zuschauer mit den Worten „Sind wir noch on air?“ darauf, dass der heiß erwartete Höhepunkt noch folgen würde.

Bray Wyatt feiert Rückkehr bei WWE Extreme Rules

Die Fans in der Halle - mit einer Aufsehen erregenden viralen Kampagne um das Motiv des Jefferson-Airplane-Songs „White Rabbit“ schon eingestimmt - zückten sofort ihre Handys, um wie in alten Zeiten für Wyatt die „Fireflies“ (Glühwürmchen) zu geben. Und tatsächlich signalisierte das von Wyatt eingesungene Kirchenlied „He‘s got the whole world in his hands“ direkt dessen Ankunft.

Die Kamera fuhr währenddessen mehrfach ins Publikum und fing mehrere Personen ein, die sich als das Figurenkabinett aus Wyatts „Firefly Funhouse“ verkleidet hatten (Huskus the Pig, Mercy the Buzzard, Ramblin‘ Rabbit, Abby the Witch / Sister Abigail) und schließlich auch eine Figur mit der Fiend-Maske. Eine weitere Maske lag auf dem Kommentatorenpult, vor der Graves und Cole erschrocken zurückwichen. (HINTERGRUND: Das ist das anspielungsreiche Horror-Universum des „Fiend“)

Letztlich schaltete die Bildregie auf eine lichtdurchflutete Tür im Eingangsbereich. Aus dieser trat eine weitere verhüllte Gestalt mit einer bislang unbekannten Maske - und einer riesigen Petroleum-Lampe, ebenfalls ein altes Wyatt-Markenzeichen.

Der Mann nahm schließlich die Maske ab und enttarnte sich als Bray Wyatt - der also wieder sein ursprüngliches Alter Ego als unheimlicher Sektenführer angenommen hat. Wie einst bei seinem Debüt mit der Wyatt Family (Erick Rowan, der verstorbene Luke Harper, später Braun Strowman) pustete Wyatt die Lampe aus, sprach die Worte „We‘re here!“ (HINTERGRUND: So entstand die Kultfigur Bray Wyatt)

Mit einer Einblendung von Wyatts neuem, schon via Social Media präsentiertem Logo - ein auf „Das Schweigen der Lämmer“ anspielender Totenschwärmer - ging die Show vom Sender.

WWE Extreme Rules 2022 - die weiteren News und Highlights:

- Im Eröffnungskampf rächte sich der frühere WWE-Champion Sheamus für die umstrittene Niederlage gegen den österreichischen Intercontinental Champion Gunther tags zuvor bei SmackDown. In einem „Donnybrook Match“ ohne Regeln siegte der Ire mit seinen Brawling Brutes (Ridge Holland und Butch) gegen Gunther und dessen deutsch-italienische Imperium-Kollegen (Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci). Sheamus pinnte am Ende Vinci mit dem Brogue Kick.

- UFC Hall of Famerin Ronda Rousey gewann wie erwartet den SmackDown-Damentitel von Liv Morgan zurück. Morgan wehrte sich in dem ebenfalls regellosen Kampf nach Kräften, wurde aber am Ende in einem Aufgabegriff Rouseys bewusstlos. (Liv Morgan im SPORT1-Interview über ihre emotionale Geschichte, die Buhrufe gegen sich und Vorurteile wegen ihrer Vergangenheit)

Der Damentitel von RAW blieb derweil bei Bianca Belair, die Bayley in einem Leitermatch überwand.

- Im ersten großen Match nach seiner Rückkehr fuhr Karrion Kross einen Sieg über Drew McIntyre ein. In einem „Strap Match“, in dem die beiden Feinde mit einem Gürtel zusammengebunden waren, stellte Kross‘ Frau Scarlett den Sieg sicher, als sie McIntyre mit Pfefferspray blendete.

- Einen großen Sieg gab es auch für Finn Balor von der Gruppierung Judgment Day, der in einem „I Quit Match“ über Edge triumphierte. Balors Weg, Edge die siegbringenden Worte „Ich gebe auf“: Seine Verbündete Rhea Ripley verwickelte Edges Frau Beth Phoenix ins Geschehen und drohte, ihr das von Edge berühmt gemachte „Con-Chair-To“ zu verpassen, einen doppelten Stuhlschlag gegen den Kopf. Edge gab auf, um seine Gattin zu schützen - Ripley zog die Aktion dennoch durch.

- Zum Abschluss der Match-Card revanchierte sich Riddle für die bei Clash at the Castle erlittene Niederlage gegen Rollins - und die jüngsten bösen Anspielungen auf seine Scheidung: In dem neuartigen Fight Pit Match mit einem speziellen Käfig ohne Seile nahm Riddle Rollins am Ende in einen Triangle Choke, aus dem sich der „Visionary“ trotz zahlreicher Versuche nicht befreien konnte. (HINTERGRUND: Darum krachte es zwischen Rollins und Riddle auch im wirklichen Leben)

WWE Extreme Rules 2022 - die Ergebnisse:

Donnybrook Match: The Brawling Brutes besiegen Imperium

WWE SmackDown Women‘s Title Match: Ronda Rousey besiegt Liv Morgan (c) - TITELWECHSEL!

Strap Match: Karrion Kross besiegt Drew McIntyre

WWE RAW Women‘s Title Match: Bianca Belair (c) besiegt Bayley

I Quit Match: Finn Balor besiegt Edge

