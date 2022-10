Kahn faucht wie früher: "Wir müssen in die Puschen kommen"

Borussia Dortmund gleicht spät aus - und Oliver Kahn erinnert in seiner Wut wieder an den unbändig fauchenden Vulkan von früher.

Oliver Kahn sackte schreiend in seinem Sitz zusammen, dann schlug er mit den Händen fuchsteufelswild auf die Plexiglasbande ein. In der Sekunde des Dortmunder Ausgleichs durch Anthony Modeste (90.+5) erinnerte der Vorstandschef von Bayern München in seiner Wut wieder an den unbändig fauchenden Vulkan von früher. In den sozialen Medien ging die Szene sofort viral.