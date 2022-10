Deutsche Siegesserie reißt: Kienle bei Iden-Triumph Sechster

Frankfurt am Main (SID) - Die Siegesserie der deutschen Triathleten beim Ironman Hawaii ist nach sechs Triumphen gerissen. Sebastian Kienle kam bei der Rückkehr der Weltmeisterschaft an den Traditionsstandort überraschend als bester Deutscher auf Platz sechs. Der Norweger Gustav Iden pulverisierte nach 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in 7:40:24 den Streckenrekord des verletzt fehlenden Jan Frodeno um elf Minuten.