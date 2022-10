Anzeige

BVB vs. FC Bayern in der Einzelkritik: Modeste & Moukoko glänzen, Coman schwach Coman-Abend zum Vergessen

Gelb? "Völlig außer Frage - Platzverweis!"

Patrick Berger, Kerry Hau

Borussia Dortmund feiert einen furiosen Punkt gegen den FC Bayern. Ausgerechnet Modeste wird zum späten Erlöser, auch Moukoko glänzt. Beim FCB gerät nicht zuletzt Rückkehrer Coman zum Totalausfall.

Was für ein Thriller zum 2:2! Das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist in punkto Spannung und Emotionen nichts schuldig geblieben.

Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit hatte ausgerechnet der zuletzt oft gescholtene Anthony Modeste für den erlösenden BVB-Ausgleich gesorgt. Auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Youssoufa Moukoko war der Vorarbeitet des früheren Kölners geschuldet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bei den Bayern überzeugte unter anderem Leon Goretzka und Leroy Sané. Doch neben Licht gab es hüben wie drüben auch Schatten. Die SPORT1-Einzelkritik.

BORUSSIA DORTMUND

ALEXANDER MEYER: Weil Kobel doch nicht rechtzeitig fit wurde, durfte der Ersatz wieder ran. Anders als in Sevilla, wo der Ex-Regensburger unter Dauerbeschuss stand und weltklasse hielt, hatte er diesmal nicht so viel zu tun. Gut bei der Spieleröffnung, sicher bei hohen Bällen. Am Goretzka-0:1 (33.) war er noch mit den Fingerspitzen dran. SPORT1-Note: 3

RAPHAEL GUERREIRO: Gab in der 31. Minute einen strammen Warnschuss ab, den Neuer parierte. Sonst mit eher wenig Offensivdrang. Defensiv war der Portugiese gegen Wirbelwind Sané ganz schön gefordert. SPORT1-Note: 4

Terzic: "Nicht jeder Stürmer hätte so gehandelt"

NICO SCHLOTTERBECK: Terzic schenkte dem Ex-Freiburger trotz zuletzt schwacher Leistungen wieder das Vertrauen – und der Coach wurde nicht enttäuscht. Der Nationalspieler zeigte eine deutlich bessere Leistung als zuletzt, ging furchtlos in die Zweikämpfe und spielte ein paar gute eröffnende Pässe – wie zum Beispiel mit seiner ganz starken Flanke vor dem Treffer zum 1:2 (75.). Den späten Ausgleich bereitete er mit tollem Einsatz und Mega-Vorarbeit vor. SPORT1-Note: 2,5

Niklas Süle mit Schwächen gegen alte Kollegen

MATS HUMMELS (bis 45.): Der Ex-Bayern-Star wollte sich das Topspiel gegen seine alten Kollegen nicht nehmen lassen. Erledigte seinen Job nach überstandener Erkältung eine Halbzeit lang seriös und solide, wurde zur Pause rausgenommen. In der Champions League am Dienstag gegen den FC Sevilla soll Hummels aber wieder mit von der Partie sein. SPORT1-Note: 3 (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ab 45. MARIUS WOLF: Der Ex-Löwe war gegen die Bayern besonders heiß. Kam zur Pause für Hummels und machte auf dem rechten Flügel Dampf. Hatte die erste gute Chance im zweiten Durchgang (46.). Versprühte Offensivdrang. SPORT1-Note: 3

NIKLAS SÜLE: Musste nach dem Meunier-Ausfall als Rechtsverteidiger auflaufen. Eine Position, die der frühere Bayern-Verteidiger schon unter Hansi Flick bekleidete. Verteidigte anfangs gut gegen Mané und hatte seine Seite zu. In der zweiten Halbzeit rückte er wieder nach innen. Vor dem 0:2 (53.) ging er nicht energisch genug auf Torschütze Sané. SPORT1-Note: 4

EMRE CAN: Kam schwer in die Partie, spielte anfangs zu lasche Pässe und holte sich nach einem eigenen Ballverlust aus Frust nach einem Foul an Gnabry die Gelbe ab. Biss sich aber rein ins Spiel und machte es hinten raus ordentlich. SPORT1-Note: 3

Adeyemi engagiert gegen seinen Jugendverein

SALIH ÖZCAN (bis 54.): Als einziger Mittelfeldakteur im Zentrum sah er nicht Gelb – und musste trotzdem kurz nach der Pause raus. Zeigte eine durchwachsene Leistung. Vor dem 0:2 konnte er den Ball gegen den überragenden Musiala nicht behaupten (53.). SPORT1-Note: 4

Ab 54. KARIM ADEYEMI: Der gebürtige Münchner durfte gegen seinen Jugendverein im zweiten Durchgang ran und brach auf seiner Seite ein paar Mal durch. Kämpfte, wurde aber nicht belohnt. SPORT1-Note: 3

Aytekin erklärt strittige Entscheidung bei Bellingham-Foul

JUDE BELLINGHAM: Der Mentalitätsspieler lief gegen Bayern richtig heiß - und setzte in „seinem“ Stadion schon früh ein Zeichen. Für sein Einsteigen gegen Kumpel Musiala sah er früh Gelb (14.) - etwas überzogen vom Schiri. Hatte dann aber Glück, dass er kurz vor der Pause nach hohem Bein an Davies nicht vom Platz flog (44.). Gefiel aber als Ballverteiler. SPORT1-Note: 3

DONYELL MALEN (bis 70.): Erschreckend schwach! Der Flügelspieler ließ in der 21. Minute eine richtig gute Chance aus, schoss links am Tor von Neuer vorbei. Danach war er wie abgemeldet. Wurde für Modeste ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

Modeste mit Vorlage, Tor und Fehlschuss

Ab 70. ANTHONY MODESTE: Kam als Joker und legte fünf Minuten später das Moukoko-Tor überragend auf - eine echte M&M-Co-Produktion. Szenen wie diese haben die BVB-Fans (und sicher auch er selbst) in den letzten Wochen vermisst. Bitter aber, wie er die Hundertprozentige kurz vor Schluss liegen ließ (82.). Ein Fehlschuss, der sicher in jedem Saisonrückblick zu sehen sein wird - genauso wie sein später Treffer zum 2:2. Beim Jubel wurde erkennbar, welcher Ballast von ihm abfiel. SPORT1-Note: 2

JULIAN BRANDT: Zähes Spiel von ihm. Hatte ein paar ungewohnte Ballverluste, arbeitete aber stark gegen den Ball. SPORT1-Note: 4

YOUSSOUFA MOUKOKO (bis 88.): Wieder in der Startelf und wieder richtig gut. Nicht alles gelang ihm, aber er rannte wie ein Bekloppter. Ging viele Wege, beschäftigte die Bayern-Abwehr und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 (74.). Ein super Tor! SPORT1-Note: 3

Ab 88. THORGAN HAZARD: Der Belgier kam in der Schlussphase nochmal, aber zu spät für eine Benotung.

FC BAYERN

MANUEL NEUER: Musste sich, weil seine Vorderleute zunächst stark verteidigten, zum ersten Mal erst in der 30. Minute auszeichnen, als Guerreiro es mit einem wuchtigen Schuss probierte. Super Paraden kurz nach dem 1:0 gegen Malen (36.) und nach Beginn der zweiten Halbzeit gegen Wolf (46.). Beim 1:2 durch Moukoko machtlos, kurz vor dem Ende mit wichtiger Rettungstat gegen Modeste (82.) – dann aber doch mit dem zweiten bitteren Gegentreffer, für den er nichts konnte. SPORT1-Note: 2,5

BENJAMIN PAVARD: Erledigte seine Aufgaben als defensiv orientierter Rechtsverteidiger solide, hatte Dortmunds Linksaußen Malen absolut im Griff. Rutschte im Laufe der zweiten Halbzeit wegen der Auswechslung von de Ligt in die Innenverteidigung. Dort nicht mehr ganz so sicher. SPORT1-Note: 3,5

DAYOT UPAMECANO: Nagelsmann bezeichnete ihn vor dem Spiel als „aktuell mit einer der stabilsten französischen Innenverteidiger“. In Hälfte eins rechtfertigte Upamecano diese Aussage, verteidigte (oder grätschte) alles weg. Allerdings: Vor dem Dortmunder Anschlusstreffer in Hälfte zwei kam er gegen Modeste nicht richtig in den Zweikampf und wirkte wie seine Nebenleute beim späten 2:2 durch den eingewechselten BVB-Stürmer verloren. SPORT1-Note: 2

MATTHIJS DE LIGT (bis 62.): Sah nach rüdem Foul an Bellingham früh die Gelbe Karte (11.), ließ sich aber nicht von der hitzigen Atmosphäre aus der Ruhe bringen und zeigte bis zu seiner Auswechslung nach einer guten Stunde eine weitestgehend abgeklärte Leistung. SPORT1-Note: 2,5

"Zu leichtfertig": Goretzka sieht Schuld bei Bayern

Ab 62. NOUSSAIR MAZRAOZUI: Kam für de Ligt und orientierte sich auf die Rechtsverteidiger-Position, hinterließ dabei aber nicht den stabilsten Eindruck. Auch offensiv kam so gut wie nichts von dem Marokkaner. SPORT1-Note: 4

ALPHONSO DAVIES (bis 45.): Einer der auffälligsten Bayern-Spieler in Hälfte eins, präsentierte sich vor allem gegen den Ball hellwach und setzte vorne immer wieder kleine Nadelstiche. Umso bitterer für die Münchner, dass Bellingham ihn mit Pausenpfiff voll gegen den Kopf trat. Für Davies ging es mit Verdacht auf Gehirnerschütterung sofort ins Krankenhaus. SPORT1-Note: 2

Ab 46. JOSIP STANISIC: Ersetzte Davies hinten links und konzentrierte sich in erster Linie aufs Verteidigen. Machte dabei nicht immer die sicherste Figur, hielt beim 2:2 nicht seine Position und war vor Schlotterbecks Flanke vor dem 2:2 zu weit weg. SPORT1-Note: 4

MARCEL SABITZER (bis 45.): Sah nach einem harten Foul an Malen als erster Spieler auf dem Feld die Gelbe Karte (2.). Wirkte insgesamt nicht so sicher und handlungsschnell wie zuletzt. Nagelsmann reagierte zur Pause und nahm den Österreicher herunter. SPORT1-Note: 4

Ab 46. JOSHUA KIMMICH: War nach seiner Corona-Infektion zwar fit genug, um von Anfang an zu spielen, durfte dafür immerhin in Hälfte zwei ran. Erledigte seine Aufgaben solide, produzierte aber auch zehn Ballverluste. SPORT1-Note: 3,5

LEON GORETZKA: Rechtfertigte seinen Startelf-Einsatz nicht nur mit seinem überragenden Abschluss zum 1:0, sondern warf sich in jeden Zweikampf. Ganz starke Leistung von Goretzka – vor den Augen des Bundestrainers. Der wohl beste Bayer an diesem Abend. SPORT1-Note: 2

LEROY SANÉ: Starke Offensiv-Performance, traf auch im dritten Spiel in Serie – hätte aber auch den einen oder anderen Angriff noch etwas konsequenter zu Ende spielen müssen. SPORT1-Note: 2,5

JAMAL MUSIALA: Brauchte ein bisschen, um ins Spiel zu kommen. Wenn er aufdrehte, hatten die Dortmunder aber selten eine Chance, ihm den Ball abzuluchsen. Musiala bereitete die ersten beiden Treffer vor. In der Schlussphase fehlten ihm – wie einigen Mitspielern – die letzten Körner. SPORT1-Note: 3

Süle nach Modeste-Häme: „Sich sehr zu Herzen genommen“

SADIO MANÉ (bis 82.): Probierte viel, brachte aber wenig zustande - weder über die linke Außenbahn in Hälfte eins noch in etwas zentralerer Position nach dem Seitenwechsel. Immerhin sammelte Mané den „Pre-Assist“ vor dem 1:0 durch Goretzka. Dennoch: In solchen Spielen muss von dem Königstransfer mehr kommen! SPORT1-Note: 4

Ab 82. ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Ersetzte Mané in den Schlussminuten. Blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung

SERGE GNABRY (bis 45.): Bekam aufgrund des Müller-Ausfalls die Chance von Anfang an, blieb aber blass. Bezeichnend für seine schwache Form die Szene in der 16. Minute, als er einen guten Chipball in der Lauf aus guter Position schlecht herunterpflückte und sich von Schlotterbeck abkochen ließ. Zur Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

Ab 46. KINGSLEY COMAN: Kam nach mehrwöchiger Verletzungspause für eine Halbzeit ran und beackerte die linke Seite. Viel gelang ihm nicht beim Debüt. Hinzu kam die Gelb-Rote Karte. Ein Abend zum Vergessen für den Franzosen. SPORT1-Note: 5

