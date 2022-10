Druck erhöht: S04 erwartet Leistungssteigerung von Kramer und Co.

Nach der krachenden Niederlage von Schalke 04 bei Bayer Leverkusen wird S04-Frank Kramer wohl auch kommenden Spiel gegen die TSG Hoffenheim auf der Bank des Aufsteigers sitzen. Allerdings muss gegen die Kraichgauer am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) eine deutliche Leistungssteigerung her. Dies geht aus Stellungnahme hervor, die der Verein am Samstagabend nach dem 0:4 (0:2) in Leverkusen veröffentlichte.