Darts World Grand Prix: Double-Trouble kostet Price die Eins - Mega-Abreibung für Wright

Beim Darts World Grand Prix in Leicester erlebt Gerwyn Price im Halbfinale einen bitteren Abend. Noch schlimmer wird es für Peter Wright im Gigantenduell gegen Michael van Gerwen.

Was für eine Klatsche für Peter Wright!

Im zweiten Halbfinale des Darts World Grand Prix in Leicester (alle Spiele LIVE auf SPORT1) verlor der Schotte gegen Michael van Gerwen klar mit 0:4. Was die Niederlage zu einer Mega-Abreibung machte: „Snakebite“ konnte nicht mal annähernd so viele Legs gewinnen, wie MvG Sätze.