HSV verpasst nach Remis gegen Kaiserslautern Einstellung von Uralt-Rekord

Der Hamburger muss sich gegen den 1. FC Kaiserslautern nach fünf Siegen in Folge mit einem Remis zufrieden geben. Damit verpasst der HSV die Einstellung eines 43 Jahren alten Rekords.

Die Siegesserie des Hamburger SV in der 2. Bundesliga ist gerissen.

Nach zuletzt fünf Erfolgen nacheinander kam die Mannschaft von Trainer Tim Walter am Samstagabend nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Mit nun 25 Punkten liegt der HSV dennoch an der Tabellenspitze, dicht gefolgt von Darmstadt 98 (24) und dem SC Paderborn (22). (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Mit einem Sieg hätte der HSV seine Serie aus der Saison 1978/79 erreicht. Damals reihte Hamburg unter Trainer-Legende Branko Zebec sechs Erfolge aneinander - allerdings in der Bundesliga.

HSV: Kittel lässt Vorentscheidung liegen

In einem wilden Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten brachte Torjäger Robert Glatzel (24.) die Hamburger in Führung. Doch nachdem Sonny Kittel (81.) mit einem vergebenen Foulelfmeter die große Chance auf das 2:0 ausgelassen hatte, schlug Lex-Tyger Lobinger (82.) für die Gäste zu.

Der FCK überließ Hamburg von Beginn an den Ball und lauerte Chancen durch Konter - wie in der 19. Minute, als Stürmer Terrence Boyd nach schnellem Umschalten über das HSV-Tor köpfte. Kurz darauf schlugen die Gastgeber zu: Glatzel reagierte bei einem Abpraller am schnellsten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)