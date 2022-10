NBA: GSW-Eklat - Jetzt meldet sich Draymond Green

Draymond Green will in den kommenden Tagen erstmal vom Training fernbleiben © Imago

Laut ESPN und The Athletic soll es zunächst zwischen Draymond Green und Jordan Poole zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, die zu einer Schubserei ausartete - und eskalierte, als Green nach Poole schlug und diesen dabei auch traf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Mit etwas zeitlichem Abstand hat sich Green nun an die Öffentlichkeit gewandt und für sein Verhalten entschuldigt. „Ich habe mich am Mittwoch falsch verhalten, und dafür habe ich mich bei meinem Team entschuldigt“, sagte er am Samstag gegenüber Reportern und fügte hinzu: „Ich habe mich bei Jordan entschuldigt.“