BVB-Star Niklas Süle wehrt sich gegen Kritik an seinem Fitnesszustand

Darum ist das Wiedersehen von Süle und Bayern so brisant

Dieses 2:2 (0:2) im Topduell gegen den FC Bayern in letzter Sekunde war nichts für schwache Nerven aus BVB-Sicht.

Und so war Niklas Süle zwar glücklich, doch noch ein Unentschieden geholt zu haben. Anderseits haderte der Abwehrmann von Borussia Dortmund auch ein wenig darüber, dass am Ende nicht noch mehr herausgesprungen war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit Verweis auf das 0:1 durch einen Distanzschuss von Leon Goretzka sagte der Innenverteidiger bei Sky: „Man darf nicht vergessen, wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gestanden und sind durch einen Schuss aus 20 Metern in Rückstand geraten. Wir haben kaum was zugelassen, hatten vier, fünf gute Chancen."