Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Bayern München, 2:2 (0:1)

Leon Goretzka besorgte vor 81.365 Zuschauern das 1:0 für den FCB. Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. In Durchgang zwei lief Marius Wolf anstelle von Mats Hummels für den BVB auf. In der Halbzeitpause veränderten die Bayern die Aufstellung in großem Maße, sodass Kingsley Coman, Josip Stanisic und Joshua Kimmich für Serge Gnabry, Alphonso Davies und Marcel Sabitzer weiterspielten. Leroy Sané beförderte das Leder zum 2:0 der Mannschaft von Julian Nagelsmann über die Linie (53.). Die Einwechslung von Anthony Modeste, welcher für Donyell Malen kam, sollte Dortmund wachrütteln (70.). In der 74. Minute brachte Youssoufa Moukoko den Ball im Netz des FC Bayern München unter. Der FCB schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (90.) traf Modeste zum Ausgleich für Borussia Dortmund. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Coman von den Bayern mit Gelb-Rot vom Platz. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der BVB und der FC Bayern München die Punkte teilten.