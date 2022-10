WWE feuert bekannten TV-Kommentator - "Er hat's vermasselt"

Eine ereignisreiche „Season Premiere“ der TV-Show Friday Night SmackDown liegt hinter WWE , die des traditionellen Flaggschiffs Monday Night RAW folgt am Montag - und das Wrestling-Imperium vollzieht dabei auch eine große Rochade am Mikrofon.

In seinem Podcast Unlocking the Cage plauderte Smith dabei auch die Umstände der Entlassung aus, über die er bis vor kurzem im Dunkeln gelassen worden sei.

Jimmy Smith entlassen - Triple H verplapperte sich

Smith habe erst am Dienstag den Anruf aus der Chefetage bekommen - noch am Tag davor hätte er in einem Produktionsmeeting von WWE-Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque versehentlich einen deutlichen Fingerzeig bekommen.