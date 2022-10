BVB-Wahnsinn gegen FC Bayern! Modeste rettet Remis - auch Goretzka, Sané und Moukoko treffen

Borussia Dortmund vermasselt dem FC Bayern dank Anthony Modeste in letzter Sekunde den sicher geglaubten Sieg. Vorher vergibt der Matchwinner eine Mega-Chance. Bellingham hat Glück, Davies muss ins Krankenhaus.

Wahnsinn im Signal-Iduna-Park: Der FC Bayern hat gegen Borussia Dortmund in quasi letzter Sekunde den sicher geglaubten Sieg verspielt.

Anthony Modeste besorgte in letzter Sekunde in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:2 (0:2) Ausgleich für den BVB und vermasselte dem Rekordmeister damit den vorläufigen Sprung zurück an der Tabellenspitze.