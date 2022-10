WM: Hansi Flick äußert sich zu Chancen von Niclas Füllkrug und Mats Hummels

WM in Katar: Darum führt an Füllkrug kein Weg vorbei

Rio-Weltmeister Mats Hummels kann sich weiterhin Hoffnungen auf eine Nominierung für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) machen. (BVB-Wahnsinn! Modeste schockt Bayern)

„Ich freue mich, dass Mats in so guter Form ist“, sagte Bundestrainer Hansi Flick vor dem Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Rekordmeister Bayern München bei Sky. Er stehe im regelmäßigen Austausch mit den Abwehrspezialisten, so der DFB-Chefcoach.