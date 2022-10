Eintracht Frankfurt: Zoff zwischen Trapp und Tuta bei Pleite in Bochum - Glasner sauer

Vier der letzten fünf Spiele hatte Eintracht Frankfurt gewonnen und war somit in der Bundesliga das erfolgreichste Team in diesem Zeitraum.

Am 9. Spieltag beim noch sieglosen und abgeschlagenen Schlusslicht VfL Bochum sollte der Erfolgslauf fortgesetzt werden, doch es kam ganz anders.

In einer zerfahrenen Partie ging die Eintracht mit 0:3 unter und präsentierte sich zeitweise sehr pomadig. Das müde Gekicke ging auch an den Spielern nicht spurlos vorbei, teilweise lagen die Nerven blank. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Beispiel: Kurz vor dem ersten Gegentreffer in der 71. Minute im Anschluss an eine Ecke schnappte sich Kevin Trapp, bekannt für Klartext, seinen Abwehrspieler Tuta, packte ihn am Trikot und gab ihm einige deutliche Worte mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)