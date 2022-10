Anzeige

Formel 1: Rennen in Suzuka mit Verstappen, Vettel, Schumacher LIVE im TV, Stream, Ticker Holt sich Verstappen den WM-Titel?

"So macht die Formel 1 keinen Spaß mehr!"

Beim Großen Preis von Japan hat Max Verstappen die Chance, sich vorzeitig den Titel zu sichern. Im Qualifying hat der Niederländer das Fundament für den Erfolg gelegt.

Sind bei Max Verstappen aller guter Dinge zwei?

Mit der schnellsten Runde im Qualifying und der damit einhergehenden Pole Position hat sich der 25-Jährige die perfekte Ausgangslage geschaffen. Sollte er in Suzuka gewinnen und die schnellste Rennrunde fahren, muss er nicht mal auf die Konkurrenz schielen, um den Titel in trockene Tücher zu bringen. (SERVICE: So macht Verstappen den Titel klar)

Wirbelt Regen das Fahrerfeld durcheinander?

Die Rennleitung lud Verstappen vor, beließ es jedoch bei einer Verwarnung für den Niederländer. In der Erklärung heißt es, dass es für ähnliche Vorfälle dieser Art in der Vergangenheit auch nur eine Verwarnung gegeben hat.

Doch trotz Pole darf sich Verstappen nicht zu sicher fühlen. Auf Platz zwei und drei gehen die beiden Ferraris ins Rennen und lauern auf Fehler des Spitzenreiters. Und diese könnten kommen. Immerhin drohen nach dem Regen-GP in Singapur auch auf dem Suzuka International Racing Course am Sonntag Regenschauer. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Besonderes Rennen für Vettel und Schumacher

Ein besonderes Rennen könnte es auch für Sebastian Vettel werden. Der Heppenheimer hat schöne Erinnerungen an diese Strecke. Hier konnte er seinen zweiten WM-Titel klar machen, hier schoss er schon viermal als Sieger über die Ziellinie. Und wohl auch nur hier würde der Ex-Champion, der am Ende der Saison aus der Königsklasse abtritt, nochmal in die F1 zurückkehren. Im Vorfeld des Japan-Rennens erklärte er nun auf eine entsprechende Nachfrage: „Ja, wenn jemand gerne einen Fahrer für ein einziges Rennen unter Vertrag nimmt!“ (NEWS: F1-Rückkehr? Vettel lässt aufhorchen)

Für Mick Schumacher geht es von Rang 15 ins Rennen. Wie SPORT1 berichtete, soll dessen Vertragspoker bald ein Ende haben. Ein gutes Ergebnis in Suzuka wäre da ein weiteres Argument für Schumacher junior. (NEWS: Tsunoda wütend auf Schumacher)

