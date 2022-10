Haalands Torserie hält an - Havertz trifft für Chelsea

Stürmerstar Erling Haaland vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat seine atemberaubende Torserie fortgesetzt. Beim 4:0 (2:0) gegen den FC Southampton war der Ex-Dortmunder in der 65. Minute erfolgreich. Im neunten Ligaspiel stehen damit schon 15 Treffer zu Buche. In allen Wettbewerben hat der norwegische Ausnahmestürmer schon 20-mal getroffen.

Joao Cancelo (20.) hatte das 1:0 für die Citizens erzielt, Phil Foden (32.) erhöhte für die Gastgeber. Das vierte City-Tor ging auf das Konto von Riyad Mahrez (49.). Mit 23 Punkten übernahm City zunächst die Tabellenführung vom FC Arsenal (21), der erst am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen den FC Liverpool antritt.

Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola war es der dritte Sieg in der Premier League in Folge. Nationalspieler Ilkay Gündogan gehörte nicht der Startelf an und wurde auch nicht eingewechselt.