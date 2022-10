Anzeige

Haaland trifft schon wieder! Chelsea siegt dank Havertz Haaland trifft schon wieder!

Ausstiegsklausel bei Haaland? Das sagt Guardiola

SPORT1

Manchester City siegt nach einem dominanten Auftritt gegen den FC Southampton. Der FC Chelsea gewinnt auch dank eines Treffers von Kai Havertz. Leicester stürzt weiter in die Krise und verliert nach Führung. Brentford chancenlos gegen starkes Newcastle.

Manchester City hat nach einem dominanten Auftritt mit 4:0 (2:0) gegen den FC Southampton gewonnen.

Schon zu Beginn der Partie drückte die Mannschaft von Pep Guardiola auf den ersten Treffer. Joao Cancelo (20.) sorgte für die Führung. Phil Foden (32.) und Riyad Mahrez (49.) legten nach. Auch Erling Haaland (65.) durfte nach einer glücklosen ersten Hälfte netzen.

Die Citizens versuchten mit kontinuierlichem Anlaufen die Saints zu Fehlern zu zwingen, um schnellstmöglich in Führung zu gehen. Die erste Großchance erspielten sich die Hausherren nach knapp einer Minute. Riyad Mahrez kam nach Flanke von Foden frei zum Abschluss, jedoch konnte Southampton-Keeper und Ex-City-Talent Kevin Bazunu mit einem klasse Reflex retten.

Citys Sturmlauf ging schon in der 15. Minute weiter. Haaland, der in den letzten drei Premier-League-Heimspielen jeweils einen Dreierpack geschnürt hatte, zeigte, dass er doch nur ein Mensch ist. Der Norweger kam knapp 15 Meter vor Banunus Tor frei zum Abschluss, schoss den Ball aber nur an den linken Innenpfosten.

Haaland sorgt für den Endstand

Nur fünf Minuten später klingelte es aber für die Skyblues. Cancelo hatte auf der linken Seite zu viel Platz und ließ mit einem Haken James Ward-Prose stehen, ehe er die Kugel ins rechte untere Eck platzierte. In der 32. Minute erhöhte Foden dann auf 2:0, der nach einem Pass von Kevin de Bruyne den Ball über den Saints-Schlussmann lupfte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League).

Das Team von Ralph Hasenhüttl kam die gesamte erste Hälfte kaum in die gegnerische Hälfte. Vor der Pause hatte Adam Armstrong aus 23 Metern den ersten Abschluss, der für Ederson jedoch keine Gefahr darstellte.

Auch nach der Pause hatte City das Spiel voll und ganz in seinen Händen. In der 49. Minute erhöhte Mahrez nach einer Flanke und einem platzierten Schuss ins linke Eck bereits auf 3:0. Nach mehreren vergebenen Chancen traf schließlich auch Haaland (65.) und erzielte mit seinem 15. Saisontor auch den Endstand.

Havertz trifft für die Blues

Der FC Chelsea konnte auch das zweite Premier-League-Spiel unter der Führung von Graham Potter gewinnen. Gegen die Wolverhampton Wanderers fuhren die Blues einen verdienten 2:0 (1:0)-Sieg ein. Für den Führungstreffer sorgte der deutsche Nationalspieler Kai Havertz, der die Hausherren kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung brachte. Danach legte Christian Pulisic in der 54. Minute nach.

Die Potter-Elf spielte eine dominante erste Halbzeit gegen tiefstehende Wolves. Besonders auffällig waren Cesar Aszpilicueta und Christian Pulisic, die ihre Chancen jedoch nicht nutzen konnten. In der Nachspielzeit traf Havertz nach einer Flanke von Mason Mount. Der Torhüter der Gäste, Jose Sa, segelte am Ball vorbei und der Deutsche köpfte den Ball in hohem Bogen ins lange Eck. (DATEN: Die Tabelle der Premier League).

Die Gäste kamen besser aus der Pause und starteten mit viel Schwung. Nach einem Doppelpass zwischen Mount und Pulisic tauchte der Ex-Dortmunder frei vor Sa auf und lupfte den Ball in die Maschen. Dank einer komfortablen 2:0-Führung hat Chelsea die Führung bis zum Ende verwaltet. In der 90. Minute erhöhte Armando Broja noch auf 3:0.

Doppelschlag schockt Leicester

Leicester City verpasste den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller der Premier League. Die Mannschaft von Brendan Rodgers war zu Gast beim AFC Bournemouth und verlor gegen den Aufsteiger nach Führung mit 1:2 (1:0). Der Ex-Salzburger Patson Daka brachte die Foxes nach zehn Minuten in Führung.

In der 67. Minute glich Philip Billing für Bournemouth aus, ehe Ryan Christie in der 71. Minute den 2:1-Führungstreffer erzielte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League).

Newcastle United bestätigte gegen den FC Brentford seine starke Form. Die Magpies gewannen mit 5:1 (2:0) gegen die Mannschaft aus dem Westen Londons. Bruno Guimares brachte sein Team in der 21. Minute in Führung. Linksaußen Jacob Murphy erhöhte in der 28. auf 2:0.