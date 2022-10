Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04, 4:0 (2:0)

30.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Moussa Diaby zum 1:0. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Jeremie Frimpong auf Seiten der Mannschaft von Coach Xabier Alonso Olano das 2:0 (41.). Mit der Führung für Leverkusen ging es in die Kabine. In der Pause stellte Frank Kramer um und schickte in einem Doppelwechsel Mehmet Aydin und Thomas Ouwejan für Sebastian Polter und Tobias Mohr auf den Rasen. In der 53. Minute legte Frimpong zum 3:0 zugunsten von Bayer 04 Leverkusen nach. Mit Charles Aranguiz und Diaby nahm Xabier Alonso Olano in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kerem Demirbay und Amine Adli. Frank Kramer wollte S04 zu einem Ruck bewegen und so sollten Florent Mollet und Alex Kral eingewechselt für Dominick Drexler und Florian Flick neue Impulse setzen (64.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Paulo Henrique Sampaio Filho, der das 4:0 aus Sicht von Bayer perfekt machte (90.). Am Ende kam Leverkusen gegen Schalke zu einem verdienten Sieg.